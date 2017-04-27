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  3. 27 Nisan 2017 00:20

Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı

Samandıra TEM otoyolunda kontrolden çıkan bir tırın gişelere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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