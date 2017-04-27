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  3. 27 Nisan 2017 10:50

Şamda havaalanında şiddetli patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan uluslararası havaalanında büyük bir patlama gerçekleşti.

Video Galeri
Kazı çalışması su borusunu patlattı
Kazı çalışması su borusunu patlattı
Video Galeri
Film gibi soygun girişimi!
Film gibi soygun girişimi!
Video Galeri
Güpegündüz televizyon hırsızlığı kamerada
Güpegündüz televizyon hırsızlığı kamerada
Video Galeri
Kağıthanede kaldırımda yaşayan evsiz yürekleri burktu
Kağıthanede kaldırımda yaşayan evsiz yürekleri burktu
Video Galeri
Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca
Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca
Video Galeri
TOMA: Toza Müdahale Aracı!
TOMA: Toza Müdahale Aracı!