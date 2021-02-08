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  3. 08 Şubat 2021 17:40

Sami Dede 50 yıllık aracını satmaya kıyamayınca bakın ne yaptı?

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Sami Helvacıoğlu, 1966 model aracını satmaya kıyamayınca çocuklarının yardımı ile dama çıkardı.

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