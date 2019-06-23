Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü
23 Haziran 2019 17:15
Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü
CEV 2019 Avrupa Altın Ligi final maçında Belarus’u 3-0’lık skorla mağlup ederek, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü. Estonya’da düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olan milliler Türkiye’ye döndü. CEV Avrupa Altın Ligi final müsabakasında Belarus’u 25-16, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu...