SON DAKİKA
İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ ! OYLAR SAYILIYOR...
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Haziran 2019 17:15

Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü

CEV 2019 Avrupa Altın Ligi final maçında Belarus’u 3-0’lık skorla mağlup ederek, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü. Estonya’da düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olan milliler Türkiye’ye döndü. CEV Avrupa Altın Ligi final müsabakasında Belarus’u 25-16, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu...

Video Galeri
Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
Sarıyer’de bir seçmen yavru köpeği ile oy kullandı
Video Galeri
Bağcılar'da seçim yasağını böyle deldiler
Bağcılar'da seçim yasağını böyle deldiler
Video Galeri
6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı oyunu kullandı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı oyunu kullandı
Video Galeri
Bu şelaleleri görenler Trabzon’da olduğuna inanamıyor
Bu şelaleleri görenler Trabzon’da olduğuna inanamıyor
Video Galeri
Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM