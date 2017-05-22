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  3. 22 Mayıs 2017 01:45

Şampiyon Fenerbahçe!

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyonu tamamladı. Sarı-lacivertli ekip bu başarı ile ilk kez Euroleague kupasını müzesine götürdü.

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