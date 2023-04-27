Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 18 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacak. 10 Haziran tarihinde oynanacak final karşılaşması sonrasında kazanan takıma verilecek kupa bugünden itibaren İstanbul'da sergilenmeye başladı.

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