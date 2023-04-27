Anasayfa Video Galeriler Gündem Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da 27 Nisan 2023 Perşembe Saat: 13:10 İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 18 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacak. 10 Haziran tarihinde oynanacak final karşılaşması sonrasında kazanan takıma verilecek kupa bugünden itibaren İstanbul'da sergilenmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644a4a0e97885a206a187ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı Gençlerin meydan muharebesi kamerada! Savunmanın da böylesi! Suç üstü yakalandılar, ''nikah kıyıyorduk'' dediler Sağanak yağış sele neden oldu; otomobil sürüklendi Sağanak yağış tatil cennetini yuttu! Ege'nin incisi sular altında Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: ''Kaptım bu işi'' İzmir'de korku dolu gece; sirenler susmadı Sokak ortasında kızlı erkekli meydan savaşı! Mevzular Açık Mikrofon'da Ali Babacan'a soğuk duş!