  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da

İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 18 yıl sonra bir kez daha ev sahipliği yapacak. 10 Haziran tarihinde oynanacak final karşılaşması sonrasında kazanan takıma verilecek kupa bugünden itibaren İstanbul'da sergilenmeye başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı
Gençlerin meydan muharebesi kamerada!
Savunmanın da böylesi! Suç üstü yakalandılar, ''nikah kıyıyorduk'' dediler
Sağanak yağış sele neden oldu; otomobil sürüklendi
Sağanak yağış tatil cennetini yuttu! Ege'nin incisi sular altında
Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: ''Kaptım bu işi''
İzmir'de korku dolu gece; sirenler susmadı
Sokak ortasında kızlı erkekli meydan savaşı!
Mevzular Açık Mikrofon'da Ali Babacan'a soğuk duş!