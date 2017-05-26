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  3. 26 Mayıs 2017 14:15

Samsun Cezaevinde nefes kesen tatbikat

Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan Acil Durum Tatbikatı nefes kesti. Tatbikatı gerçek sanan mahkum yakınları gözyaşı döktü.

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