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  3. 26 Haziran 2017 15:45

Samsun şehidini uğurladı

Hakkari'de şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Mete Yahşi düzenlenen törenle gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

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