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  3. 06 Haziran 2017 23:15

Samsuna şehit ateşi düştü

Hakkari’de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman’ın Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

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