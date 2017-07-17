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  3. 17 Temmuz 2017 20:15

Samsunda 15 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da sanayide dondurma imalathanesinde meydana gelen ve 15 kişinin yaralandığı patlama anının görüntüsü, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

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