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  3. 19 Mayıs 2017 10:15

Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli

SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle Yarı Maraton Koşusu dışındaki tüm törenler yarına ertelendi.

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Yüzük hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Yüzük hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
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Kartal sahil yolunda kaza: 6 yaralı
Kartal sahil yolunda kaza: 6 yaralı
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KHK protestosuna polis müdahalesi: 2 gözaltı
KHK protestosuna polis müdahalesi: 2 gözaltı
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Tartıştığı ağabeyi tarafından öldürüldü
Tartıştığı ağabeyi tarafından öldürüldü
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Otomobil kamyona çarptı: 1i ağır 5 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1i ağır 5 yaralı
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Talihsiz kadını pompalı tüfekle rehin aldı
Talihsiz kadını pompalı tüfekle rehin aldı