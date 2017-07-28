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  3. 28 Temmuz 2017 20:15

Samsunda 2 kişinin araç içinde şüpheli ölümü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, bir otomobilin içinde uyuyan iki kişi sabah arkadaşları tarafından hareketsiz bulununca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen iki arkadaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

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