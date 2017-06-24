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  3. 24 Haziran 2017 20:15

Samsunda 6 araç birbirine girdi: 9 yaralı

Samsun'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
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Mobilya fabrikası yandı, vatandaşlar film gibi izledi
Mobilya fabrikası yandı, vatandaşlar film gibi izledi
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Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 10. gününü tamamladı
Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 10. gününü tamamladı
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Canlı bombalar etkisiz hale getirildi
Canlı bombalar etkisiz hale getirildi
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Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
Şişlide helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu
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Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı
Ankarada feci kaza: 9u ağır 17 yaralı