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  4. Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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