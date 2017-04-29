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  3. 29 Nisan 2017 17:50

Samsunda cami inşaatı çöktü

Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3’ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
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Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
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Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
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Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
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İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını
İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını
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Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı
Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı