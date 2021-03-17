Anasayfa Video Galeriler Gündem Samsun'da dehşete düşüren kaza Samsun'da dehşete düşüren kaza 17 Mart 2021 Çarşamba Saat: 16:00 Samsun'da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı. Kazada genç kadın hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6051fd815886180d900ab343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu mahallede hiç vaka görülmedi! İşin sırrı kızılcık hoşafında mı? Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım Lüks villadaki aile dehşetinden ''Bitcoin'' çıktı Sokak ortasında kadına şiddeti film gibi izlediler! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele ölüme atladılar! Başkentte kar yağışı etkili oluyor Denizi kaplayan ''müsilaj'' balıkçıların kabusu oldu Darbe girişiminde AK Parti binasına giren uzman çavuş yakalandı Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı