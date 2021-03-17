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Samsun'da dehşete düşüren kaza

Samsun'da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı. Kazada genç kadın hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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