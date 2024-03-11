Anasayfa Video Galeriler Gündem Samsun'da deprem anı kamerada Samsun'da deprem anı kamerada 11 Mart 2024 Pazartesi Saat: 10:30 Güncelleme: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:30 Samsun'da gece saat 03.10'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eeb3275f4d6cd50c0c1503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hurma yıkanmalı mı yıkanmamalı mı? Esnaf uyardı Cani koca bir anneye kızının gelinliğini yaktırdı 96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Nisan'da 9 günlük tatil ihtimali masada 75 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı var İstanbul'da yine motosiketli saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da ilginç sahur: Davulcuları beklerken onlar geldi Samsun'da korkutan deprem, çok sayıda ilde hissedildi Yüzde 100 yerli savunma sistemlerinde bir başarı daha: Atmaca 12'den vurdu