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  3. 25 Nisan 2017 19:20

Samsunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında 1’i özel harekat polisi 5 kişi yaralandı.

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Mehmetçik zorlu şartlarda terörle mücadelesini sürdürüyor