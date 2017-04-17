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  3. 17 Nisan 2017 16:20

Samsunda garaj inşaatı çöktü: 3 ölü

Samsun’un Kavak ilçesinde garaj inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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Çelik para kasasını böyle çaldılar
Çelik para kasasını böyle çaldılar
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Nargilede uyuşturucu olduğu kokusundan anlaşılabiliyor
Nargilede uyuşturucu olduğu kokusundan anlaşılabiliyor
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Erdoğan, Fatih Sultan Mehmetin kabrinde Kuran-ı Kerim okudu
Erdoğan, Fatih Sultan Mehmetin kabrinde Kuran-ı Kerim okudu
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Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldızdan ilginç Evet kutlaması
Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldızdan ilginç Evet kutlaması
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Mersinde cepçi kadın güvenlik kameralarına yakalandı
Mersinde cepçi kadın güvenlik kameralarına yakalandı
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Yol kenarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
Yol kenarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu