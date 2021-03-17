Anasayfa Video Galeriler Gündem Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti 17 Mart 2021 Çarşamba Saat: 16:15 Samsun’da hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarparken Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605200ff3ade096bb72974c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu mahallede hiç vaka görülmedi! İşin sırrı kızılcık hoşafında mı? Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım Lüks villadaki aile dehşetinden ''Bitcoin'' çıktı Sokak ortasında kadına şiddeti film gibi izlediler! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele ölüme atladılar! Başkentte kar yağışı etkili oluyor Denizi kaplayan ''müsilaj'' balıkçıların kabusu oldu Darbe girişiminde AK Parti binasına giren uzman çavuş yakalandı Taksim'de turistleri tehdit eden palyaçoya gözaltı