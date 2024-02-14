Anasayfa Video Galeriler Gündem Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu Samsun'da PUBG intiharı: 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 09:35 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:35 Samsun'da ailesinin PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini vurarak yaraladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cc5f38bab7a837560ca563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı Antalya'da kabus! Vatandaş evinde boğulma tehlikesi atlattı Maden sahası toprak kaymasından önce böyle görüntülendi Erzincan’da maden sahasında toprak kayması Mustafa Sarıgül Erzincan'da: Bu toprak benim canlarımı versin Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında kalanlar var Osmanlı'dan yadigar... 6 asırlık Haliç Tersanesi yıllara meydana okuyor Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi''