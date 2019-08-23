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  3. 23 Ağustos 2019 17:08

Samsun'da sel felaketi: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Samsun'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salıpazarı'ndaki Yeşil Dere taştı, ilçe yolu ise göle döndü. Sağanak sonrası meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti.

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