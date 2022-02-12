Anasayfa Video Galeriler Gündem Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu 12 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 17:30 Samsun'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, milli marşlarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6207c4841f72dc3b1d788a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni ekonomi paketi açıklandı: Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi Büyük İstanbul Otogarı yeni buluşma noktası oldu Herkesin hayaliydi; Samsunlu genç başardı! Hurdaydı, artık onun tekerlekli evi oldu Kayıp 3 arkadaş ofiste ölü bulundu İstanbul'da hastanede dehşet anları! Kameralara yansıdı İstanbul’daki yangında 4 işçi hayatını kaybetti Sadece bir sivilce ile başladı; burnunu kaybetti Özel Harekat'tan 52 adrese Öcalan baskını Her şey yalan bu gerçek: Tane ile alınan sebze ve meyvelerin fiyatları gerçeği ortaya koydu