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Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu

Samsun'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'yı protesto etti. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup, milli marşlarını söyledi.

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