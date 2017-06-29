  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Haziran 2017 17:45

Samsunda yürek burkan kaza

Samsun'da kullandığı otomobil ile kaza yapan ve 16 yaşındaki kızıyla birlikte yaralanan annenin zor anları objektiflere yansıdı. Kazada yaralanan annenin kendi yarasını unutup kızının elini tutarak teselli etmeye çalışması yürekleri dağladı.

Video Galeri
Beyzbol sopalı zafer pozu
Beyzbol sopalı zafer pozu
Video Galeri
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Video Galeri
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Video Galeri
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı
Video Galeri
Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı
Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı
Video Galeri
Hasta nakil ambulansında patlama
Hasta nakil ambulansında patlama