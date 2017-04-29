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  3. 29 Nisan 2017 18:50

Samsundaki caminin çökme anı kamerada

Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında kubbenin beton dökümü sırasında meydana gelen çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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