Anasayfa Video Galeriler Gündem Samuray kılıcıyla katledilmişti: Başak'a acı veda Samuray kılıcıyla katledilmişti: Başak'a acı veda 11 Kasım 2021 Perşembe Saat: 18:56 İstanbul'da Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak C. (28), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618d3d1897666628573daff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Çolak'tan Hülya Avşar yorumu: Hoşuma gitmedi desem yalan olur Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Kötü koku ortaya çıkardı! Yol kenarında korkunç manzara Erdoğan: ''Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinciyiz'' Saakaşvili yaka paça hastaneye böyle götürüldü İzmir'de de ekmeğe zam kapıda Türkiye'nin en ''kirli kentleri'' belli oldu! En kalabalık ve en kirli 3 il! 200 bin TL’ye satışa koyduğu arabasına galoşla biniyor, haftada bir gün kullanıyor Ortalık karıştı, Doğu Perinçek yayını terk etti