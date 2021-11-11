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Samuray kılıcıyla katledilmişti: Başak'a acı veda

İstanbul'da Can Göktuğ B. (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak C. (28), memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

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