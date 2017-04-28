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  3. 28 Nisan 2017 11:50

Sanat merkezi kundakçısı serbest bırakıldı

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan Mehmet Ali A., yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Merada otlayan koyunlar telef oldu
Merada otlayan koyunlar telef oldu
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MSM avukatı talep etti, kundakçı tahliye edildi
MSM avukatı talep etti, kundakçı tahliye edildi
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Araç ofise böyle daldı
Araç ofise böyle daldı
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V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada
V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada
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Kadir Has Üniversitesi’nde Post Truth konuşuldu
Kadir Has Üniversitesi’nde Post Truth konuşuldu
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Milletvekilleri arasında yumruklar konuştu
Milletvekilleri arasında yumruklar konuştu