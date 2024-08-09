Anasayfa Video Galeriler Gündem Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi Sanayi sitesinde büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi 09 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:06 Konya'da, sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangın, 1.5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b5b1f97567189f3500f243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den... Ağustos ayında kayak ve snowboard keyfi İstanbul'da 3 ayrı yol çalışması trafiği kilitledi Bakan duyurdu: 12 ilde hainlere ağır darbe Şüpheli valiz ekipleri alarma geçirdi 300 yıllık tarihi yapı yeniden ayağa kaldırılacak Kardeşinin katil olmasını engellemeye çalışırken ölümüne neden oldu Yenilebilir sarı altının fiyatı gerçek altınla yarışıyor: Kilosu 1000 TL Bir ilde daha köpek katliamı iddiası Ankara'da yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var