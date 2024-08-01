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  4. Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var

Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var

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Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yedek parça dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 6 kişi yaralandı.

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