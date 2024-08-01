Anasayfa Video Galeriler Gündem Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 22:16 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 22:16 Diyarbakır Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir yedek parça dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66abdf2167d6c54b2b0fb4e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu 2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı İranlı emlakçı evinde ölü bulundu Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Antalya'da orman yangını Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Çocuk parkında korkunç ölüm