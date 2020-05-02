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  3. 02 Mayıs 2020 12:20

Sancaktepe pandemi hastanesi yükseliyor

İstanbul Sancaktepe'de inşa edilen bin 5 yataklı pandemi hastanesinde sona yaklaşıldı. Sancaktepe’deki pandemi hastanesinin yapımında bazı bölümlerinin tamamlandığı görüldü. Pandemi hastanesi havadan görüntülendi.

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