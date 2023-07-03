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  4. Sancaktepe’de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı

Sancaktepe’de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı

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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede binalara sıçradı.

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