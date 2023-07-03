Anasayfa Video Galeriler Gündem Sancaktepe’de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı Sancaktepe’de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 07:25 Güncelleme: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 07:25 İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede binalara sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a24db1eed8d95c014326c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tanju Özcan resti çekti: Ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz Belediye Başkanı timsahla evlendi Ayşe Arman’ın dansçı kızı Alya Dormen'i isyan ettiren yorumlar Yeni dokuyup böyle eskitiyorlar... Metrekaresi 200 dolar! Terörden temizlenen cennette muhteşem festival Önce hastalıklı kurbanlık sattılar, sonra tehdit ettiler Yerli turistler Trakya'nın gizli cennetinde nüfusu patlattı İstanbul'da silahlı saldırı! 137 gündür kayıp denizciyi Türk denizciler buldu