  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Nisan 2017 08:20

Sancaktepede çıkan yangında fabrika alev alev yandı

Sancaktepe’de otel malzemelerinin üretildiği fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Video Galeri
Niğdede kuş gribi şüphesi
Niğdede kuş gribi şüphesi
Video Galeri
Başkentte facianın eşiğinden dönüldü!
Başkentte facianın eşiğinden dönüldü!
Video Galeri
Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi
Eşinin ölümüne dayanamayan vatandaş yaşamına son verdi
Video Galeri
Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı
Samandırada otoyol gişelerine tır çarptı: 1 yaralı
Video Galeri
Küçük Furkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz mektubu
Küçük Furkandan Cumhurbaşkanı Erdoğana 15 Temmuz mektubu
Video Galeri
Uçaktaki kavga ettiği kişiye 'in ulan aşağıya' diye bağırdı
Uçaktaki kavga ettiği kişiye 'in ulan aşağıya' diye bağırdı