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  3. 27 Nisan 2020 11:15

Sancaktepe'deki salgın hastanesi yükseliyor

İstanbul Sancaktepe’deki hastanenin yapımı 21. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü. Hastanenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

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