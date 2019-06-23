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SEÇİM YASAKLARI KALKTI! İŞTE İBB BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İLK SONUÇLARI
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  3. 23 Haziran 2019 18:44

Sandığa 1 dakika kala çıplak ayakla koşarak gitti

İstanbul seçiminde oy kullanmak için Balıkesir'den yola çıkan aile kaza nedeniyle trafiğe takılınca, sandıkların kapanmasına bir dakika kala koşarak oy kullanabildi.

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