Anasayfa Video Galeriler Gündem Saniyeler içinde gözden kayboldu- Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu Saniyeler içinde gözden kayboldu- Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 14:55 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6411b22cd9eeb749ab3c5283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi İstanbul'da kabus gibi manzara! Balıklar gitti, koyunlar geldi Selin vurduğu Şanlıurfa'da belediye başkanına protesto Depremin yol açtığı yarıkların derinliği şoke etti Selde alt geçitte mahsur kalanlar sudan böyle çıktı Tekme tokat yol verme kavgası kamerada Gökhan Zan'dan sosyal medya trollerine: ''İnsanda biraz vicdan olur!'' Nesli tükenme tehlikesindeki o sevimli canlı bakın Aydın'da nereden çıktı Şanlıurfa'da sel felaketinde Balıklıgöl yok oldu!