Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 13:30 Güncelleme: 02 Eylül 2024 Pazartesi 13:30 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d593d8ebc8dea2e90a4ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı? Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme Antalya'da ''insan yüzlü'' balık oltaya takıldı İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada