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  4. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

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