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  3. 22 Ağustos 2018 22:40

Şanlıurfa Oduncular Pazarı alev alev

Şanlıurfa Oduncular Pazarı’nda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevleri söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)

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