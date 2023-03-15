Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi

Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra yaşanan sel felaketinde ortaya korkun görüntüler çıktı. Bir görüntüde sel sonrası şehrin merkezinde yılanların olduğu görüldü.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6411db2e69e9320d50755553" allowfullscreen></iframe>