  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi

Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra yaşanan sel felaketinde ortaya korkun görüntüler çıktı. Bir görüntüde sel sonrası şehrin merkezinde yılanların olduğu görüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi
Erdoğan'dan ''İttifak genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt
İstanbul depremi için 4 farklı kabus senaryosu
Saniyeler içinde gözden kayboldu- Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu
fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi
İstanbul'da kabus gibi manzara! Balıklar gitti, koyunlar geldi
Selin vurduğu Şanlıurfa'da belediye başkanına protesto
Depremin yol açtığı yarıkların derinliği şoke etti
Selde alt geçitte mahsur kalanlar sudan böyle çıktı