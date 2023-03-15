Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 17:50 Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra yaşanan sel felaketinde ortaya korkun görüntüler çıktı. Bir görüntüde sel sonrası şehrin merkezinde yılanların olduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6411db2e69e9320d50755553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi Erdoğan'dan ''İttifak genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt İstanbul depremi için 4 farklı kabus senaryosu Saniyeler içinde gözden kayboldu- Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi İstanbul'da kabus gibi manzara! Balıklar gitti, koyunlar geldi Selin vurduğu Şanlıurfa'da belediye başkanına protesto Depremin yol açtığı yarıkların derinliği şoke etti Selde alt geçitte mahsur kalanlar sudan böyle çıktı