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BİZ NORMALLEŞİYORUZ VAKALAR ANORMALLEŞİYOR! İŞTE SON KORONAVİRÜS RAKAMLARI
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  3. 13 Haziran 2020 17:55

Şanlıurfa'da bir markette ''aile'' hırsızlığı

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Bursa'da cinayet! Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü
Bursa'da cinayet! Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü
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İstanbul'da kürtaj şoku yaşayan çift, yaşadıklarını anlattı
İstanbul'da kürtaj şoku yaşayan çift, yaşadıklarını anlattı
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Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: ''İBB yardım isterse destek veririz''
Bakan Kurum'dan Haliç açıklaması: ''İBB yardım isterse destek veririz''
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Taksim’deki görüntüler şaşkına çevirdi! Kimi maskeyi başına kimi de bileğine taktı
Taksim’deki görüntüler şaşkına çevirdi! Kimi maskeyi başına kimi de bileğine taktı
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Kahramanmaraş'ta polis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta polis aracı ve otomobil çarpıştı: 2 ölü
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TRT spikerinin Hulusi Akar gafı sosyal medyayı salladı
TRT spikerinin Hulusi Akar gafı sosyal medyayı salladı
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