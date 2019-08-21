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  3. 21 Ağustos 2019 10:41

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'da üzerinde bomba düzeneğiyle Balıklıgöl yakınlarına gelen PKK'lı terörist, polis tarafından yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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