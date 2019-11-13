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  3. 13 Kasım 2019 23:55

Şanlıurfa'da cephanelikte patlama: 9 yaralı

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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