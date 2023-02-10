Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara!

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı.

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