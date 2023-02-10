  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara!

Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara!

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek
Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor”
Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı''
Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı!
Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı
Erdoğan: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız
Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada
Depremden saniyeler önce ışık patlaması
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler!