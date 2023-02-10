Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! Şanlıurfa'da deprem sonrası korkutan manzara! 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 18:40 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 18:40 Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan gölde, vatandaşlar kaybolan balıklar için yem attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e66565b18b8c2493726a17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı'' Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı! Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı Erdoğan: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada Depremden saniyeler önce ışık patlaması Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler!