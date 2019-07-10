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  3. 10 Temmuz 2019 14:40

Şanlıurfa’da drone ile yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama

Şanlıurfa’da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik drone ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa...

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