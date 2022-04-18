Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 18:10 Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin elektrik sayaçlarını taşımasını protesto edenlere polis tarafından müdahale edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d7f5d5fe60421b31f9a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu Zelenski'nin sarhoş olduğu iddia edilen video ortalığı karıştırdı Çin'de 1 haftada sahra hastanesi kuruldu FOX canlı yayınında İYİ Partili Yılmaz'ın zor anları! Gözleri doldu, sesi titredi... Marmara'yı yutan deniz salyası müsilaj için kötü haber geldi Bir garip ''dostluk'' hikayesi! Oğlum diye çağırıp, elleriyle besliyor