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Şanlıurfa'da elektrik protestosuna müdahale

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde DEDAŞ ekiplerinin elektrik sayaçlarını taşımasını protesto edenlere polis tarafından müdahale edildi.

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