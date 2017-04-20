SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ''YSK'NIN KARARI KESİN, BU İŞ BİTTİ''
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Nisan 2017 17:50

Şanlıurfada feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu açık kasa pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Video Galeri
Refik Anadolun Arşiv Rüyası 11 Hazirana kadar açık
Refik Anadolun Arşiv Rüyası 11 Hazirana kadar açık
Video Galeri
Büyükçekmecede dolu sürprizi
Büyükçekmecede dolu sürprizi
Video Galeri
Taksimde 1 Mayıs önlemleri
Taksimde 1 Mayıs önlemleri
Video Galeri
Kayseri şehidini uğurladı
Kayseri şehidini uğurladı
Video Galeri
Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki!
Otobüsün çarptığı yaşlı adama eşinden şok tepki!
Video Galeri
Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti
Komando asteğmen adaylarının eğitimi nefes kesti