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  4. Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3-4 yaşlarındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı görüntüler infial yarattı. Ekipler tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.

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