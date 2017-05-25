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  3. 25 Mayıs 2017 00:20

Şanlıurfada iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
1 milyon TLlik kaçak içki tuvalet hortumuyla doldurulmuş
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Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
Tendürekte PKKlı teröristler araçları yakıp kaçtı
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Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
Silivride gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı
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Türkiye Huzur-6 uygulaması İstanbulda başladı
Türkiye Huzur-6 uygulaması İstanbulda başladı
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Üsküdarda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu
Üsküdarda park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu