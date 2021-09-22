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  4. Şanlıurfa'da ilginç olay: Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

Şanlıurfa'da ilginç olay: Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, çarşaf giyip girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriye uyruklu Ahmet El Kasım (20), ev sahibinin ihbarıyla gelen polislerce gözaltına alındı.

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