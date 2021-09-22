Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da ilginç olay: Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı Şanlıurfa'da ilginç olay: Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı 22 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 18:50 Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, çarşaf giyip girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriye uyruklu Ahmet El Kasım (20), ev sahibinin ihbarıyla gelen polislerce gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614b50bc3e236a0e7338e423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selçuk Bayraktar'dan uçan otomobil açıklaması: ''Herkesi pilot yapacak'' Ünlü yıldızın doğum gününde talihsiz kaza! Bir anda saçları alev aldı Korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı 104 yerinden bıçakladığı eşinin başında sigara içmiş! Öldürüp ormana gömdükleri kişilerin kan izlerini alçıyla sıvayarak kapatmışlar! - Son Dakika Haberler Zonguldak'ta vahşet! Korku filmi senaryosu gerçek oldu İstanbul'da çakarlı araçlara ceza yağdı Bakan Varank ''Herkes uçan arabamızı konuşacak'' dedi Cumbre Vieja yanardağından tüyler ürperten görüntüler