Anasayfa Video Galeriler Gündem Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası 31 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 16:46 Şanlıurfa'da, fırına közlenmesi için verilen patlıcan ve isotun kaybolması üzerine, müşteri ile fırıncı arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d31e9e4b4f0de02a069c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da 32 katlı binada yangın paniği İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu 8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade