Şanlıurfa'da ''kayıp isot ve patlıcan'' kavgası

Şanlıurfa'da, fırına közlenmesi için verilen patlıcan ve isotun kaybolması üzerine, müşteri ile fırıncı arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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