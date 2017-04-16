  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Nisan 2017 08:45

Şanlıurfada kız alma kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kız alıp-verme nedeniyle Çağında ve Beyazçiçek aileleri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Video Galeri
Tünel içinde zincirleme kaza: 4 yaralı
Tünel içinde zincirleme kaza: 4 yaralı
Video Galeri
İzmirde seçim torbaları dağıtıldı
İzmirde seçim torbaları dağıtıldı
Video Galeri
Şanlıurfada silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfada silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Video Galeri
Referandum afiş ve bayrakları toplanmaya başladı
Referandum afiş ve bayrakları toplanmaya başladı
Video Galeri
İskenderunda Paskalya Bayramı kutlandı
İskenderunda Paskalya Bayramı kutlandı
Video Galeri
İçişleri Bakanlığına gelen FETÖ ihbarını anlattı
İçişleri Bakanlığına gelen FETÖ ihbarını anlattı